Vereador defende Gladson: “com qual moral querem criticar o nosso governo?”

“O governador Gladson Cameli tem razão quando fala que existe muita politicagem contra o desenvolvimento do Estado”. Foi a posição do vereador Marcos Luz (MDB) em relação as últimas críticas ao governador, entre elas a contratação de um jatinho para atender as necessidades do governo.

Luz criticou os deputados Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, do PCdoB, por criticarem o governo. “Quem são eles, com qual moral querem criticar o nosso governo? Eles estavam no poder a ajudaram a destruir o nosso Estado. Ele lamentou que muitas pessoas estejam criticando a pessoa que quer fazer do Acre um estado pujante.