Transferência de médicos da Fundhacre para o Huerb vai provocar transtornos irreparáveis aos pacientes, diz Fundação

O Governo do Estado marcou para a próxima semana, dia 6 de agosto, a inauguração da obra de verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após quase uma interminável década sendo construído.

E o novo hospital que vem com a promessa de melhorar o tão caótico sistema de saúde do Acre chega causando polêmica. Com medo de repetir o que fez a gestão passada, que “inaugurou” algumas unidades de saúde sem condições alguma de funcionamento, entregando apenas a estrutura física, a atual Secretária Estadual de Saúde, Mônica Feres, tomou uma decisão que no mínimo pode ser chamada de curiosa.

É que uma portaria publicada no Diário Oficial, transfere os médicos lotados na Fundação Hospitalar para o Huerb. Ou seja, especialistas como ortopedistas, anestesiologistas e cirurgiões gerais estão mudando de unidade de saúde.

O problema é que diariamente a Fundação Hospital atende centenas de pacientes com consultas especializadas e cirurgias eletivas já agendadas, inclusive muitos vêm do interior do estado onde suas unidades de saúde não dispõem de infraestrutura e especialistas para diversos procedimentos.

A pergunta que os pacientes fazem é: se os médicos vão agora atender as urgências e emergência no Huerb quem vai fazer as consultas na Fundhacre e quem vai realizar as cirurgias de pacientes que dependendo do procedimento aguardam há anos?

Os pacientes estão preocupados. “Sou uma paciente ortopédica e assim como eu, muitos pacientes irão ficar sem o melhor médico especialista no estado por causa de uma trapalhada dessas. Já era difícil, agora vai ficar muito pior”, diz uma paciente que prefere não se identificar referindo-se ao ortopedista Rodrigo Minuano, considerado o único especialista em joelho do estado.

A situação não tende a ficar preocupante, já está. O ac24horas conversou com a doutora Janine da Silva Delilo, diretora de assistência da Fundhacre. “Com certeza haverá um grande impacto tanto nas consultas ambulatoriais quanto nas cirurgias já agendadas pela regulação para esse mês de agosto. No momento estamos somente com um Anestesista e com outro a caminho pra tocar 5 salas cirúrgicas com 15 cirurgias e procedimentos cirúrgicos agendados pra hoje”, afirma.

As consequências podem ser tão graves que em um documento o qual o ac24horas teve acesso, a diretora do Serviço de Atendimento Médico Especializado (SAME) Mauriete de Lima Nascimento, em memorando expedido ao diretor da Fundação Hospitalar do Acre, afirma que os efeitos são catastróficos, já que a falta de profissionais vai causar transtornos irreparáveis uma vez que toda a agenda de agosto já estava preenchida, inclusive com boa parte desses pacientes vindo do interior do estado. Mauriete afirma ainda que já uma demanda reprimida de mais de 3 mil pacientes que aguardam atendimento de joelho, trauma, coluna, mão e membros inferiores.

Por fim, a diretora do SAME diz que a forma inesperada e sem as devidas avaliações necessárias das consequências trarão imensos transtornos aos pacientes, a Fundhacre, a Sesacre e ao próprio governo do Estado.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) se comprometeu em divulgar uma nota ao longo do dia, mas adiantou que as mudanças seguem recomendação do Ministério Público do Acre.