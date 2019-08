Serviços de pavimentação seguem na Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Empresa de Urbanização do município, a URBSENA, realizou esta semana os serviços de pavimentação asfáltica no trecho da Avenida Avelino Chaves. Após os serviços básicos e de terraplanagem, houve o recapeamento. Logo mais, será complementado com polímero, que vai abranger desde o trevo do triângulo até o sinal do Instituto Santa Juliana. Assim, terá maior fluidez no tráfego de veículos em diversas vias da cidade.

De acordo com o presidente da URBSENA, Edson Cameli, serão aproximadamente 300 metros de rua pavimentada com os trabalhos realizados. “Conseguimos ver o sorriso no rosto dos moradores com o trabalho asfáltico iniciado. Essa obra vai beneficiar não somente os moradores da região da Praia do Amarílio, mas de todos que trafegam pelo local, que é bastante movimentado”, explicou Cameli.

O presidente da URBSENA ressaltou que o apoio da prefeitura do município, na pessoa do prefeito Mazinho Serafim (MDB), tem feito toda a diferença. “A gestão do Mazinho tem se empenhado em fornecer e buscar os recursos necessários para o bom andamento dessa obra. São muitos os insumos, como brita, areia entre outros, e a prefeitura dá o máximo para trazer tudo isso ao município”.

O executivo municipal tem priorizado os serviços de pavimentação asfáltica na cidade, pois entende que só assim intensifica a melhora do tráfego nas ruas do município. “O próximo passo é fazer esse mesmo serviço próximo ao hospital de Sena, onde serão colocadas manilhas, caixas para saída de esgoto e de lá seguirmos com a frente de serviço para a Avenida Brasil”, salienta Edson Cameli.

Sobre a URBSENA

A Empresa de Urbanização de Sena Madureira – URBSENA produz o asfalto e efetua todo o trabalho de pavimentação no município, com apoio das Secretarias de Planejamento e de Obras. Uma comissão instituída pelo prefeito Mazinho Serafim elabora toda documentação da URBSENA, que consequentemente providencia os trabalhos de pavimentação da cidade, bem como a prestação de serviços para demais empresas públicas e particulares que necessitam do trabalho.