Ribamar diz que jatinho não gera gasto mensal 

Os deputados voltam ao trabalho, num clima que pode gerar bons debates, principalmente, depois dos últimos acontecimentos com o aumento de execuções e tentativas na cidade, e notadamente, com episódio do assalto em um restaurante em que estiveram como vítimas dos bandidos, juízes, desembargadores, e até o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Djalma. A violência na cidade fugiu do controle. A Segurança vai estar na pauta dos pronunciamentos dos deputados da oposição e da base do governo. É bom que não somente esse tema faça parte da pauta legislativa, mas todo o contexto em que está inserido o atual governo. Sob a presidência do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA) é garantia que cada deputado exercerá a livre expressão das suas idéias sem que a mesa diretora venha a criar obstáculos ao contraditório. Nicolau tem agido como um magistrado, sem ver cor partidária e isso é bom à democracia. O Legislativo é essencial.

NÃO É MAIS DESCULPA

Espera-se que os deputados da base do governo deixem de lado o mantra que a culpa é do PT. Na maioria dos casos de fato é, mas só que isso não pode servir mais de desculpas, estamos caminhando para o oitavo mês do novo governo, que é que tem de apresentar as soluções.

NUNCA SE SABE

Não há nada previsto para a queda da secretária de Saúde, Mônica Feres, o que existe é muito boato e acho até que, ela merece mais um pouco de tempo para dizer a que veio. Se mais na frente mostrar que não conseguiu mudar o panorama de mau atendimento, que se troque.

NÃO CONTRATARIA

Falando na secretária Mônica Feres, o senador Sérgio Petecão (PSD) disse que se fosse o governador não lhe nomearia. “Não tem ninguém competente para o cargo, no Acre”? Indagou.

A PÍLULA NÃO É DOURADA!

A PM e a Polícia Civil não dão trégua no combate ao crime organizado. É uma verdade. Também é verdade que Rio Branco continua extremamente violenta. Das 168 pessoas executadas este ano no Estado, 110 delas, na capital. A pílula não é dourada, senhores!

PITADA DE HUMOR NEGRO

É nas redes sociais que o cidadão expressa de forma mordaz, a sua revolta. Sobre a violência, pincei a pergunta do internauta Isaías Brito, pela pitada de humor negro: “Será que o cidadão infrator que tentou roubar o presidente dói TJ/AC vai ser liberado na Audiência de Custódia?”

TRADUZINDO PARA O POPULAR

“Cidadão infrator” é o termo como os bandidos presos são tratados na Audiência de Custódia, que mesmo sendo um rito expresso em lei, o mecanismo costuma ser bondoso nas solturas.

É LEI, MAS É GRACIOSA

A Audiência de Custódia é lei, mas não implica dizer que é graciosa e bondosa com bandidos.

NÃO SE DISCUTE LEGALIDADE

Nunca esteve em discussão a legalidade do ato governador em contratar um jatinho. A ilegalidade só estava na cabeça do vereador Emerson Jarude. O que se discutiu e se discute é esta licitação ser desnecessária, num momento delicado e de extrema violência no Estado.

NÃO HÁ JUSTIFICATIVA

Como justificar num Estado pobre, a contratação de um jatinho que custaria 18 mil reais a hora voada? Num Estado que depende das migalhas do governo federal do FPE e de emendas.

NOMES COLOCADOS

Dois nomes já estão postos, caso ocorra nova eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, ainda este ano. João Tota Filho (PSD) e Fagner Sales (MDB). Mas isso passa pela manutenção da cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro pelo TSE, com muita água a passar debaixo da ponte.

DESMATE AUTORIZADO

O IMAC passa a ter mera figuração no atual contexto ambiental do Estado, depois que o governador bradou que não é para o órgão multar quem desmata. E para os produtores rurais multados não pagarem as suas dívidas. A declaração teve repercussão no jornal online UOL.

ARARUTA DEIXOU DE SER MINGAU

Nem tudo é araruta nesta administração. Antes, o Governo pagava fortunas para a elaboração de projetos por técnicos de fora do Estado, para obras como viadutos, pontes, orlas, pistas de aeroportos. Os projetos agora são feitos pela equipe montada pelo secretário Thiago Caetano.

“O PODER É AFRODISÍACO”

Não me lembro quem é o autor da frase acima, mas é perfeita. E nela se encaixa uma pergunta, enviada por leitor da coluna: “Crica, se o Marcus Alexandre tivesse sido eleito governador, os prefeitos Bené Damasceno, Tião Flores, Ederaldo Caetano e Romualdo estariam se filiando no PROGRE SSISTA, ou foi porque acabou o mel?”. Pergunta no ar.

COMENDO PELA BEIRADA

Enquanto aspirantes do campo do governador que querem disputar a PMRB se alfinetam nos bastidores, a prefeita Socorro Neri vai avançando com obras de qualidade pela cidade, fazendo uma gestão ética, o popular comendo pelas beiradas. Não a ponham fora do jogo em 2020.

NÃO SABEM COMO FAZER

O sonho da cúpula do PSD é que a prefeita Marilete Vitorino saia do partido, mas não sabem como fazer. É que com a sua permanência no PSD, o candidato a prefeito que a sigla for lançar para a prefeitura de Tarauacá, ficaria contaminado pela sua alta rejeição popular na cidade.

MUITO CLARO

O senador Petecão (PSD) foi claro ao confirmar o que o BLOG DO CRICA já tinha publicado, de que o seu partido não tem como ficar fora de uma chapa que disputará a prefeitura de Rio Branco, em 2020. E justifica que teve 100 mil votos na capital e a mulher Marfisa 17 mil votos.

É SÓ DEMITIR

Antes de viajar (está gravado) o governador se pronunciou criticando secretários que continuam “burocratas” e que pretende acabar com essas “cabeças de burro”. É tudo muito simples, antes de ficar ameaçando secretários, aleatoriamente, demita quem não se enquadra no seu modo de trabalhar.

NÃO MEDE AS PALAVRAS

O problema do governador é que não mede as palavras e depois tem de desdizer.

PRESENÇA NAS RUAS

Não vai resolver, mas a maior presença policial nas ruas inibe o crime. Espera-se que com a chegada dessas novas 100 viaturas para a Segurança, possamos a ver mais policiais nos bairros centrais. Os bandidos saem da periferia para roubar nos bairros considerados mais nobres.

NÃO FALA PARA ESQUERDA

Os que os políticos de esquerda e os seus defensores ainda não conseguiram entender é que o presidente Jair Bolsonaro nunca vai falar para agradá-los, o que ele fala é direcionado ao seu público, tudo o que tem falado sobre o confronto militares x guerrilha já falou na campanha.

VOLTA AO TRABALHO

Deputados retornam ao trabalho. No primeiro semestre legislativo aconteceram bons debates entre a oposição e a base do governo e espera-se que se repita de uma forma mais acentuada. Todo governo tem de ter oposição, numa democracia o contraditório é essencial.

PROJETANDO O EGO

Quem deve aparecer numa administração estadual é o governador e não secretário. Na EXPOACRE está havendo inversão, tem secretário projetando o seu ego disparando selfie a torto e a direito, como se a montagem do evento fosse um mérito pessoal. Já ficou ridículo.

SAIR DO MURO DAS LAMENTAÇÕES

A violência está no centro dos debates, mas falta colocar neste contexto o desemprego. É uma herança da política econômica desastrada de vinte anos de florestania do PT, mas é hora de sair do muro das lamentações e partir para soluções práticas, não se pode mais viver do FPE.