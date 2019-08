Polícia elucida crimes e prende acusados de homicídios e envolvimento em facções

A Associação Comercial do Alto Juruá, Sebrae e prefeitura realizam de 2 a 4, sexta-feira, sábado e domingo, a I Feira da Construção Civil de Cruzeiro do Sul. O evento será realizado no Residencial Grenvile, na Estrada do Aeroporto, com abertura as 17.30 de sexta, 2.

Vão participar, mais de 35 empresas do ramo da construção civil, imobiliárias, cerâmica, movelaria, cerâmicas, escritórios de arquitetura e engenharia. Instituições financeiras, como a Caixa econômica Federal e Sicredi estarão no evento para fomentar os negócios. Haverá Internet gratuita disponível.

O presidente da Associação Comercial, Luís Antônio, acredita na realização de muitos negócios. ”A construção civil é o setor mais importante da economia local, gerando muitos empregos e renda. A Feira oportuniza o encontro de todos os interessados e com certeza os resultados serão favoráveis”.

Negócios e lazer

No local da Feira da Contratação Civil, haverá um parque infantil e uma praça de alimentação com som ao vivo diariamente. O secretário de Planejamento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Manoel Orleilson, cita que paralelo ao evento de construção, será realizado um festival de hambúrguer caseiro. “A ideia é que haja negócios, diversão e lazer para as famílias’, conclui.