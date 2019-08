“O avião não é para mim, é para o Estado”, diz Gladson

Durante entrevista coletiva em seu gabinete na Expoacre, o governador Gladson Cameli (Progressista) lamentou que deputados que se dizem aliados e que foram eleitos com ele para cuidar do Acre “façam politicagem por conta da suposta utilização de uma aeronave para uso pessoal. “Não é para meu uso, mas para atender as necessidades do Estado”, frisou.

“Enquanto estou fazendo licitações que somadas dão mais de R$ 72 milhões para a compra de medicamentos vem deputado que se diz amigo criticar a contração de um avião que poderá trazer muitos recursos para o Acre e até salvar vidas”, justificou. Disse mais: Que enquanto cinco Estados já começam a parcelar salários o Acre melhorou para B+ sua capacidade de financiamento. “Disso eles não falam”, desabafou.

. Deputado da base disse que o governador deveria afirmar que o valor da contratação da aeronave por cerca de R$ 4 milhões é irrisório diante do ganho que o Acre terá na captação de recursos.

. Assumir de uma vez por todas a necessidade que o governo tem no seu próprio deslocamento para Brasília ou São Paulo.

. Disse também:

. “Que alguns políticos que criticam o governador têm complexo de vira-latas achando que ele deveria andar de ônibus.

. O líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT), se esforçou bastante para fazer a defesa do governo na questão do jatinho.

. Deputados da base, com importantes latifúndios e cargos no governo, preferiram sair pela tangente puxando outros assuntos.

. Ou é ou não é, Macucau!

. Saindo do avião para terra firme…

. O deputado José Bestene corre contra o tempo para estruturar o Progressista em todo o Estado com vistas às eleições municipais.

. Bestene sabe que as eleições de 2020 servem de base para as de 2022, quando se elegerá governador, um senador, deputados federais e estaduais.

. No calor da entrevista o governador Gladson afirmou que não mais passaria a suplementação de R$ 700 mil para a Aleac.

. Ouvido pela coluna o presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Junior (Progressista), questionou:

. “O que uma coisa tem a ver com a outra”?

. A bem da verdade, nada!

. O que tem a ver o c* com as calças, né”?

. Assessor do governo que trabalhou com Orleir Cameli disse que “os Cameli são assim mesmo…ficam bravos na hora, mas no dia seguinte está tudo perdoado”.

. Está explicado o temperamento do governador Gladson, seu sobrinho!

. Hoje é a abertura dos trabalhos na Câmara de vereadores, temperatura deve subir um pouco, sair da pasmaceira!

. Saindo da Câmara e voltando para a Assembleia…o deputado Gerlen Diniz tentou justificar os tiroteios, mortes e assaltos na cidade lembrando que no governo do PT Rio Branco estava entre as capitais mais violentas do país.

. Pois é, mas foram eleitos para mudar esse quadro.

. Bem faz o secretário de Segurança, coronel Paulo César, que não escamoteia, fala a verdade, assume os problemas e aponta caminhos.

. Na próxima segunda-feira, 5, serão julgados os embargos dos deputados Manoel Marcos e Juliana Rodrigues, do PRB.

. Antigamente no Acre esses processos demoravam até três ou quatro anos para serem julgados, quando ia para o TSE, em Brasília, os denunciados já tinham cumprido os mandatos, estavam até de cabelos brancos.

. Em seis meses a Justiça Eleitoral do Acre cumpriu todo o rito processual, em Brasília o tempo agora é de apenas três ou quatro meses.

. Justiça Eleitoral célere é o que o povo quer!

. É bom para todos, inclusive para os réus acabando o sofrimento, a expectativa.

. Uma das áreas em que o governador Gladson não tem dores de cabeça, (na verdade satisfação) é a Educação.

. O professor Mauro Sérgio com uma equipe de professores oriundos da vivência nas escolas está conduzindo muito bem a Educação no Acre.

. Em Palmas (TO), por exemplo, participa da reunião de secretários estaduais e com governadores sobre o Consórcio dos Estados da Região Norte.

. O Acre se faz presente para que uma melhor educação chegue aos alunos e melhores condições profissionais para todos os atores do sistema.

. O próprio governador tem elogiado muito o trabalho do secretário de Educação por ser um dos melhores.

. Perguntaram pela Maria Rosa…

. Entrou de férias, foi visitar os parentes na Foz do Breu, deveria ficar por lá!

. O Bolsonaro agora deu pra mentir, quer ser déspota que nem o Hugo Chaves!

. Deusulivre!

. Bom dia!