N. Lima diz que a cidade está abandonada

Cerca de 29 alunos da escola municipal de ensino de ensino fundamental Irmã Diana, localizada no bairro Cruzeirinho, no município de Cruzeiro do Sul, estão tendo aulas de Latim. O idioma é ensinado por meio de um Projeto de Extensão da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O curso terá duração de dois anos e seis meses e está dividido em três projetos de extensão. Esta primeira fase irá durar 10 meses e a coordenadora do programa, professora Simone Cordeiro, ministra aulas para 29 crianças de 8 a 10 anos.

A intenção é desmistificar o senso comum de que o Latim, que surgiu em Roma, seja uma língua morta e apresentar a língua e a cultura romana por meio de atividades dinâmicas, mostrando aspectos linguísticos que colaboraram para a formação da língua portuguesa.

Por meio do método utilizado, o Minimus, os alunos refletem sobre os diferentes campos do conhecimento: história, geografia, ciências, linguagens, artes etc. A ideia é estender o curso para demais turmas da escola e, futuramente, para outras escolas do município.