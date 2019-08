Idoso atropelado por caminhão do Exército não resiste aos ferimentos e morre no PS

Duas equipes femininas de futebol finalizaram o campeonato nessa quarta-feira (31). Esta é a primeira vez que a Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco realiza o campeonato de futebol. Alamanda e Camélia disputaram o troféu no último jogo do campeonato.

As reeducandas disputaram o jogo em dois tempos de 25 minutos de bola no pé, sorriso no rosto e diversão. A diretora operacional, Valéria Santos, disse que esse tipo de atividade dentro das penitenciárias trabalha a parte recreativa e ressocializadora. “É uma atividade eminentemente educativa, pois trabalha com regras que auxiliam na convivência entre os apenados”, afirmou.

Segundo ela, eventos dessa natureza têm a tarefa de aliviar a tensão pela qual as presas passam devido ao encarceramento. “Ao passo em que elas estão participando de uma atividade esportiva e de lazer, com certeza retornarão para o pavilhão com a tensão física, emocional e psicológica diminuída”, disse.

De acordo com o diretor da unidade, Marcelo Lopes, ao longo do campeonato, nenhum tipo de problema foi registrado no que diz respeito à disciplina das reeducandas. “Isso serve de incentivo para que as presas entendam que se elas tiverem um bom comportamento, é possível realizar momentos como este para que elas possam se confraternizar entre elas e as famílias”, afirmou.

Seis times participaram do torneio, que envolveu mais de 50 presas. Foram dez jogos até a final, que teve como vencedor, o time do pavilhão Camélia. Para a representante do time, Joana Araújo, fica o sentimento de gratidão e a garra de todas que participaram. “Tivemos vários jogos até chegar nessa final e graças a Deus saímos com a vitória. Foi difícil chegar até aqui, mas todas somos vencedoras”, afirmou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre