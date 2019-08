Governo paga Valorização de Desempenho Profissional aos trabalhadores da Educação

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou recentemente um comparativo referente aos valores repassados aos municípios do estado a partir da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os primeiros semestres de 2018 e 2019.

O levantamento realizado pelo Departamento de Governança Estratégica da Secretaria da Fazenda, por meio do Sistema de Administração Tributaria, mostra que o repasse de ICMS aos municípios do Acre no primeiro semestre de 2019 teve um incremento percentual de 7,99% em relação ao mesmo período de 2018. Esse aumento percentual representa uma alta de R$ 11,8 milhões no valor total repassado às prefeituras.

O aumento no repasse acompanha a elevação da arrecadação do estado vem tendo em relação ao ano anterior.

A secretária Adjunta da Receita Estadual, Wanessa Brandão, destacou a importância dos dados. “Os números mostram o esforço do Governo do Estado para melhorar a arrecadação e, assim, colaborar para elevação da receita dos municípios do Acre”, disse a responsável pela receita estadual.

Os dados são divulgados mensalmente pela Sefaz e podem ser acessados por meio do Diário Oficial do Estado.