Governador conhece atendimento do MPAC na Expoacre 2019

O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, visitou, na noite desta quarta-feira, 31, o ônibus-escritório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na Expoacre 2019. O governador foi recebido pelo procurador de Justiça João Pires, pela promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz e pelos servidores da instituição.

Por meio do uso do ônibus, membros e servidores do MPAC realizam a 73ª Edição do Projeto MP na Comunidade, e atendem aos cidadãos fazendo esclarecimentos, recebendo denúncias diversas, como má prestação de serviços na feira, além de outras questões ligadas às várias áreas de atuação da instituição.

No local, o MP Estadual concentra as equipes do Centro de Apoio Operacional (Caop), Defesa do Meio Ambiente, Caop do Patrimônio Público, Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), Promotorias de Defesa da Infância, Promotoria do Meio Ambiente, Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Ouvidoria e Núcleo de Apoio Técnico (NAT); todas realizando atendimentos e orientações aos participantes da feira.

O Governador Gladson Cameli destacou a importância de valorizar os Parceiros na realização da Feira Agropecuária. “Com essas visitas, queremos prestigiar os empresários, o pequeno comerciante e as pessoas, desde as mais simples até aos que assumem cargos importantes nas Instituições que estão nos ajudando a realizar este Evento, manifestando o nosso agradecimento”, disse.

O Procurador de Justiça João Pires, coordenador do Projeto MP na Comunidade, ressaltou a surpresa e satisfação em receber o Governador do Estado. “Nos sentimos prestigiados com a visita do Governador Gladson Cameli e agradecemos toda atenção e o apoio que foi dado às equipes que realizam esse serviço tão importante para a população do nosso Estado”, finalizou.