Galvez perde e está eliminado da Copa Verde

Após uma manhã de intensas críticas, o governador Gladson Cameli resolveu se pronunciar publicamente na tarde desta quarta-feira, 31, ao publicar um vídeo para explicar a contratação do aluguel de um jatinho executivo, oficializado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

Segundo ele, a satisfação sobre o aluguel do avião particular se deve ao fato de ter sido eleito pelo voto popular e a obrigação de prestar contas à sociedade. “Não preciso e jamais iria alugar avião à custa do estado para pagar as viagens. Em todas as viagens que faço tenho onde recorrer, fora dos cofres públicos”, explicou Cameli.

De acordo com o chefe do executivo estadual, o governo está implementando uma série de contenções de gastos e o que fora disseminado na mídia sobre o aluguel do jatinho não corresponde com a verdade. “Estamos contando centavo por centavo e não vou permitir que queiram “politicar” uma situação”.

Gladson mencionou a atitude de deputados (sem citar nomes) que estariam politizando o aluguel do avião particular. Coincidentemente, na sessão da Assembleia Legislativa de hoje, o deputado Roberto Duarte levou um avião de brinquedo para repudiar a contratação do luxuoso meio de transporte.

“Tem deputados indo para a Tribuna querendo fazer politicagem. Mas estou preocupado em resolver o problema da saúde de nosso estado”, argumentou o governador.

Cameli sugeriu que as pessoas leiam atentamente o edital de contratação do jatinho para atestarem que ele não foi alugado para servir de uso pessoal do governador.

Gladson garantiu que retornou hoje de uma série de viagens a Brasília, onde se reuniu com representantes do BNDES na tentativa de renegociar dívidas e diminuir taxas de jurus e com o ministro de justiça e segurança pública, Sérgio Moro, para tratar de uma emenda de bancada federal para aquisição de 100 novas viaturas para a polícia, um novo helicóptero, além de fardamento e equipamento de ultima geração para combater o crime e dar condições de trabalho aos policiais do estado.

Veja o vídeo: