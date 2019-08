Friale prevê sensação térmica próxima de 0 neste final de semana

O final de semana que se aproxima deve ser de frio intenso. Ao menos é o que divulga o pesquisador David Friale no seu portal O Tempo Aqui. Uma onda de frio polar gigante está prevista para passar pelo Acre a partir desta sexta-feira (2). A massa de ar pode derrubar a temperatura em todo o estado.

De acordo com o pesquisado, esta deverá ser a mais forte e abrangente onda de frio dos últimos anos a atingir a região. “Ventos fortes e ininterruptos da direção sudeste, com rajadas entre 50 e 70km/h, começarão a soprar a partir de sexta-feira, devido à chegada de uma fortíssima frente fria”, escreveu.

Ao que tudo indica, a região leste e sul do Acre devem ser as mais atingidas pela frente fria, já sentindo a queda da temperatura nas primeiras horas da noite de sexta-feira para sábado, intensificando-se por volta da meia-noite.

Temperaturas

O sábado e o domingo devem ser gelados, com sensação térmica, à noite, abaixo de 5ºC, em alguns pontos, para quem estiver exposto aos ventos no leste e no sul do Acre, onde se encontram, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e Xapuri.

Ao amanhecer de segunda-feira, estão previstas as menores temperaturas. Novos recordes de frio de 2019 podem ocorrer entre sábado e terça-feira, ao amanhecer, entre 8 e 12ºC, em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e entre 12 e 16ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Marechal Thaumaturgo;

Em Rio Branco e Brasileia, ou seja, no leste e no sul do Acre, onde os ventos sopram com mais intensidade, a sensação térmica poderá ficar próxima de zero para quem estiver exposto a tais ventos.

Fonte: O Tempo Aqui