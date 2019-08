Diferente de Jorge e Mateus, show de Marília Mendonça lota na ExpoAcre 2019

Diferente do show da dupla sertaneja Jorge e Mateus que foi um fiasco de público no último dia 28, na ExpoAcre 2019, a apresentação da cantora Marília Mendonça levou milhares de acreanos “amantes da sofrência” para o Parque de Exposições Wildy Viana, na noite desta quarta-feira, 31.

Imagens aéreas cedida pelo fotógrafo Jardy Lopes mostram que o show de Mendonça teve lotação máxima. O ac24horas tentou falar com a organização do evento e com a equipe da secretaria de Empreendedorismo e Turismo do estado para saber a quantidade de pessoas que estavam na arena de shows, mas não obteve retorno.

Mesmo o show sendo durante a semana, e muitos tendo que trabalhar na manhã seguinte, o público compareceu em massa, tornando a apresentação de Marília como a campeã de bilheteria da edição da festa agropecuária deste ano.