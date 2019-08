Deputado de São Paulo vem ao Acre nesta sexta-feira falar sobre políticas ambientais

O clima é de otimismo. Em meio a uma terça-feira, 30 de julho, bem movimentada na Expoacre 2019, empresários das indústrias gráficas do estado realizaram um encontro do setor para tratar de demandas e gargalos com o representante do Governo, Marcos Antônio Mourão.

De acordo com o presidente do Sindigraf (Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre), José Afonso Boaventura, a reunião foi proveitosa, com bom entendimento de ambas as partes. “Fizemos o convite ao Marcos Mourão e fomos prontamente atendidos. Tiramos nossas dúvidas e apresentamos nossas demandas, que foram bem recebidas por ele”, reconheceu o empresário, que garante que a indústria gráfica acreana é uma das mais atualizadas no que há de melhor em tecnologia no país.