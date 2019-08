Campeã de público na Expoacre, Marília ainda estaria no Acre

A cantora Marília Mendonça, grávida do primeiro filho, fez um dos shows mais esperados do ano no Acre, e para surpresa de alguns fãs que entraram em contato com o ac4horas, ela ainda não deixou a capital.

Um compromisso na fazenda de um famoso pecuarista local com a presença vip de Marília Mendonça teria sido cancelado logo após seu desembarque em terras acreanas.

Um novo compromisso teria sido agendado, um almoço marcado com personalidades locais em um restaurante. A reportagem não conseguiu confirmar o nome do restaurante, mas segundo fontes, seria de um dos produtores do show.

De acordo com informações extraoficiais do Aeroporto Internacional de Rio Branco, o voo da cantora que veio em jato particular para Rio Branco, só sai depois das 13h. A reportagem não teve acesso ao plano de voo do jatinho de Marília.