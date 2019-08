Blogueira brinca e faz sucesso entre internautas ao mostrar look para show de Marília Mendonça

Blogueira e publicitária, Maykeline Maia, do Divando no Blog ou @euvinodivando, teve uma das fotos mais comentadas da internet acreana ontem ao compor o que já vem sendo chamado de ‘melhor legenda’ de look para o show de Marília Mendonça.

Com muito bom humor, Maykeline escreveu no perfil do blog no instagram: “Booora meu povo, to da cor do rebanho pra ver a Marília Mendonça”. Uma uma amiga disse que iria vender o ingresso, por conta do look ‘bafo’ de Maykeline e recebeu uma resposta ainda mais animada: booora amiga, nós somos Nelore 😂😂😂

Se você não entendeu nada, a gente te explica: Gado é uma gíria da internet para se referir a pessoa fácil de ser enganada, conduzida, ou persuadida. Também se refere àqueles que levam chifre. Marília Mendonça, conhecida como “rainha da sofrência”, antes de apaixonar e ficar grávida usa o termo “gada” para se referir não apenas a levar chifre, mas também aquela sensaçãozinha de quem curte sofrer por um amor e chorar bastante quando toca uma sofrência e você lembra da pessoa amada e chegou a usar o termo como ‘sobrenome’ em seus perfis nas redes sociais.

Os fãs de Marília se identificaram com o termo e passaram a se denominar como “gados”.