Termo de cooperação prevê oferta de capacitação técnica de reeducandos do Acre

Na noite desta terça-feira, 30, como parte da programação da Expoacre, um termo de cooperação assinado entre o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), com os Institutos de Administração Penitenciária (Iapen) e o Socioeducativo (ISE) promete ajudar a resolver um dos grande problemas das unidades prisionais do Acre, a ociosidade dos detentos.

A oferta nas modalidades de educação profissional e tecnológica vai compreender cursos de formação inicial e continuada (FICs) e de qualificação profissional e de educação profissional técnica de nível médio, em consonância com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Com a capacitação técnica de reeducados, a intenção é potencializar a reintegração social destes e a devida inserção no mercado de trabalho, após ou durante seu período de reclusão, contribuindo para a diminuição dos índices de reincidência criminal.

Com a assinatura do termo, as partes assumiram compromissos em consonância com suas competências. O Ieptec, por exemplo, será a instituição responsável pela parte pedagógica, efetivação de matrículas, promoção do controle e registro da vida escolar, seleção e capacitação de mediadores que aturarão na formação profissional, além da implantação e execução dos cursos e a certificação dos reeducandos. Já o Iapen e o ISE são os que viabilizarão as condições necessárias para o custeio dos cursos.

Com informações da assessoria do Ieptec