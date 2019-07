Sudam libera emendas de Alan Rick para agricultura familiar

Focada em melhorar a qualidade da merenda escolar, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, coordenou na tarde desta terça-feira, 30, uma reunião com o objetivo discutir a redefinição do cardápio oferecido aos alunos da rede estadual de ensino.

A atual estrutura existente, formulada por gestões passadas, é bastante precária e não cumpre as normas estabelecidas no que se refere aos padrões nutricionais, prejudicando a dieta de milhares de estudantes.

De acordo com Ana Paula Cameli, a intenção é formular um cardápio completo e que atenda às necessidades de acordo com a faixa etária dos alunos.

“Queremos que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso a uma merenda escolar de qualidade e sabendo da relevância que este assunto representa para a rede pública, estou bastante empenhada para que possamos definir aquilo que é melhor para eles”, destacou a primeira-dama.

Ainda sobre o tema foi discutida a valorização dos empresários locais a fim de assegurar o fornecimento dos produtos que compõem a merenda para as mais de 600 escolas estaduais nos 22 municípios acreanos.

Outro assunto diz respeito à qualificação das merendeiras. A intenção é que as profissionais sejam capacitadas para combater o desperdício de alimentos, além de orientações sobre o estabelecimento de regras quanto ao fluxo de recebimento de mercadorias nas escolas.

“A partir do que foi discutido aqui nesta reunião, vamos elaborar um documento pontuando todas as mudanças que serão feitas, como é o caso do cardápio da merenda escolar e a qualificação das nossas merendeiras para que tudo isso seja colocado em prática a partir do ano letivo de 2020”, explicou a diretora administrativa e financeira da Secretaria de Estado de Educação(SEE), Kelly Lacerda.