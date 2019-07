Sena se reúne com famílias para instalar programa Luz para Todos em comunidades

O vice-prefeito de Sena Madureira, Gilberto Lira e grande parte da equipe da Secretaria de Obras do município estiveram na comunidade do Cuidado/Iracema, para verificar as condições de instalação do programa Luz para Todos. Até o final do ano, cerca de 50 famílias que residem nesse local serão beneficiadas com a disposição da energia elétrica.

A comunidade, localizada em uma das margens do Rio Caeté, participou da organização da prefeitura de Sena para que o Luz para Todos passe a funcionar o quanto antes. “Temos feito um esforço grande para que as pessoas que moram aqui possam alcançar o sonho de possuir energia elétrica em suas propriedades rurais. Também estamos cuidando dos ramais que cortam essa comunidade, pois o programa está muito próximo de contemplar esse seringal”, garantiu o vice-prefeito Gilberto Lira.

Por lá, a comunidade está bastante esperançosa e animada com o andamento dos serviços prestados pela prefeitura. “Em breve teremos grandes notícias para essa comunidade. Tivemos uma reunião proveitosa. Felizmente, o prefeito Mazinho Serafim tem dado todas as conduções e estrutura para que o programa avance nesse local”, enfatizou coordenador do programa Luz para Todos no município, Douglas Moura.

Além de verificar os melhores meios para instalação dos postes e cabos elétricos, a equipe também vistoriou o processo de abertura e reabertura de ramais na localidade, que darão importante suporte para a efetivação do Luz para Todos. O projeto já está bem encaminhado e prevê que até o final deste ano a luz elétrica chegue nessa região.

“Os ramais que receberão serviços serão o Santa Inês, Daniel, Santa Amélia, e parte do ramal do Mundola, no quilômetro 16, e a partir daí iniciaremos os serviços no Cuidado/Iracema”, argumentou Moura.

Fotos: Lucas Costa/Ascom