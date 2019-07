“Reação do CV era esperada”, diz coronel

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo César, afirmou que, “a reação do Comando Vermelho (CV) aos prejuízos causados pelas forças de Segurança já era esperada”. Segundo ele, nunca o CV no Acre tinha sofrido uma baixa tão grande na área financeira e nas suas operações. Ele atribuiu ao recrudescimento do crime a revolta dos criminosos que resolverem enfrentar os inimigos tradicionais do B13 e o próprio Estado. “Dos nove assaltos ontem (segunda-feira) todos foram presos em flagrantes pela Polícia Militar, inclusive o assaltante envolvido da tentativa frustrada de roubar o carro do presidente do TJ, desembargador Francisco Djalma”. Advertiu que as forças de Segurança estão preparadas para qualquer tipo de enfrentamento.

. O Progressista anda comprando gato por lebre; os quatro prefeitos que migraram para a sigla têm os piores índices de aprovação.

. A mudança é uma tentativa de não perderem a reeleição, o que é perfeitamente natural e compreensível.

. Agora, esperar que o governador Gladson Cameli suba em alguns palanques é temerário.

. O PDT prepara o lançamento de seu pré-candidato a prefeito com vistas as próximas eleições na capital.

. Poderá acontecer uma composição com o PSDB; Luís Tchê e major Rocha tem dialogado bastante.

. Acontecendo qualquer acidente de percurso com o prefeito Ilderlei Cordeiro, ser cassado por exemplo, sua irmã, Idelcleide, deverá ser a candidata a prefeita em Cruzeiro do Sul.

. Tudo vai depender da Justiça Eleitoral.

. O Partido Verde (PV) trabalha com a real possibilidade do ex-deputado federal Henrique Afonso disputar a prefeitura de Cruzeiro.

. Palavra da Shirley Torres!

. Porém, Henrique Afonso ainda não se decidiu.

. …e o presidente Bolsonaro, agora “despirocou” de vez da cabeça!

. Despirocado, significado:

. Que ou quem age de modo estranho, descontrolado ou fora de seu padrão habitual; baratinado.

. Oremos!

. Deputados voltam ao trabalho hoje com as firulas de sempre!

. “Firulas”, segundo o Luís Inácio, só faz quem não governa.

. Desembargadores e magistrados sentiram na pele o terror, o drama da violência na própria pele.

. Com certeza, uma experiência amarga, desagradável; a que ponto chegou a violência, saiu do Taquari para os lugares mais nobres da cidade.

. Era o que eu temia.

. Era o que todos temiam…

. O Acre produzindo o filme “Alienígenas na Noite”, longa com apoio da Ancine, bem que o governo poderia embarcar no projeto.

. Sugiro a amiga e secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, que conheça o projeto do filme também!

. Vale a pena o apoio de todos os Poderes e a população em geral!

. É produção nossa!

. Arte é vida!

. E a vida é uma obra de arte!

. Aguardando com muita emoção a inauguração da ponte sobre o rio Madeira, ficar bem mais pertinho dos parentes de Porto Velho.

. Eu amo Porto Velho!

. Consta que a deputada federal Mara Rocha (PSDB) andou trombando novamente com o governador Gladson Cameli (Progressista).

. Calma, gente!

. Não são mais oposição, são governo!

. Bom dia!