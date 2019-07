Mylene: a única mulher a dirigir ônibus articulado em novo sistema de transporte público

Quem vê a motorista séria, focada e até de cara fechada- de vez em quando, não imagina o quão responsável e preocupada é Mylene Marques com os passageiros que transporta diariamente pelas ruas de Rio Branco. Aos 36 anos, ela é a única profissional mulher a conduzir um dos seis ônibus articulados que começaram a circular na capital acreana no último sábado (27).

O novo sistema de transporte público coletivo na Regional do Tucumã trouxe consigo um pouco mais de responsabilidade para a motorista. Ela já dirige ônibus há oito anos, mas não nega o frio na barriga quando decidiu trilhar esta nova trajetória na profissão.

“Para mim também é um novo momento. Sempre busquei estar além da minha capacidade, testar os meus limites. Adicionar a categoria E na carteira teve grande importância nisso”. Mylene conta que a ideia era pegar estrada e dirigir carretas, e não imaginava que iria se encantar pelo trabalho no transporte público.

A chegada dos veículos articulados veio em bom momento para ela. “Sempre busquei me qualificar com cursos, me atualizar e agarrei essa oportunidade”. E se antes ela já era vista pelos colegas como séria no volante, agora ela ficará ainda mais. “A responsabilidade para mim é muito grande. Foco muito no meu trabalho, já fui até criticada por isso, mas é porque me considero uma ‘transportadora’ de vidas”.

Para a motorista, conduzir um veículo de grande porte tem seus percalços: “a vida das pessoas estão nas minhas mãos, então me concentro muito enquanto dirijo, pois num só vacilo meu, posso colocar a vida de alguém em risco, dentro ou fora do ônibus”.

Agora, Mylene, que criou gosto pela profissão ao ver o pai dirigir carretas, diz que vai procurar dar o seu melhor para transportar pessoas com segurança no novo veículo. “Me qualifiquei para isso. Meus passageiros podem esperar que eu seja ainda mais focada, mas o tratamento cordial vai permanecer como sempre foi”.

Novo sistema

Agora, o controle operacional também é realizado diretamente do Terminal Tucumã. O novo sistema chamado de tronco-alimentado promete dar aos passageira maior fluidez no trânsito dos ônibus nos bairros da regional. As linhas alimentadoras seguem para o Terminal do Tucumã e de lá novos veículos, articulados, com maior capacidade de passageiros, seguem para o Terminal Central.

Com a mudança, as linhas Custódio Freire/Aeroporto, Tucumã/Rui Lino e Jorge Kalume/Distrito Industrial passam a operar somente entre os bairros e o Terminal Tucumã e deixam de fazer o trajeto até o centro. Já as linhas Universitário, Fundhacre, Ifac/Universidades e Ufac/Rodoviária permanecem inalteradas.

O novo sistema também criou duas novas linhas: circular Ufac, com ônibus que vão circular exclusivamente dentro do campus universitário até o Terminal de Integração do Tucumã, e a linha Ipê, que vai atender os estudantes do Hospital Veterinário da Ufac e moradores e trabalhadores do Condomínio Ipê. Também no mesmo esquema de linha alimentadora do Terminal Tucumã.