Motorista, pizzaiolo e vendedor: vejas as 30 vagas de emprego desta quarta (31)

Parcerias são o caminho para o desenvolvimento, acredita Anderson Lima

Em visita ao Espaço Indústria e aos estandes da FIEAC, SESI, SENAI e IEL na Expoacre, na noite da última segunda-feira, 29 de julho, o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima, elogiou a estrutura e se mostrou otimista com relação ao futuro do setor. De acordo com ele, as parcerias são fundamentais para o desenvolvimento do Acre e o governo não medirá esforços para que se concretizem.

“Fiquei impressionado com a estrutura da FIEAC. Entendemos que temos que trabalhar em parceria com o Sistema Indústria, pois assim vamos alcançar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e, para isso, todo mundo deve estar envolvido. É bom ver que todos temos o mesmo pensamento, todos nós estamos cheios de vontade de lutar pelo desenvolvimento o nosso estado e vamos conseguir”, afirmou Lima, adiantando que o governo já está trabalhando em um plano de desenvolvimento industrial para o Acre.

No Espaço Indústria estão concentrados estandes de 40 empresas representantes dos segmentos de produtos alimentares, moveleiro, construção civil, energia alternativa, confecção, calçado, gráfico, polímero e higiene pessoal, além das instituições de apoio ao setor – FIEAC, SESI, SENAI e IEL, apresentando seus produtos e serviços para elevar a competitividade da indústria local. Todas as noites, o público visitante recebe orientações de saúde, divulgação de serviços de educação tecnológica, profissional, básica e de capacitação empresarial.

Além disso, no Espaço do Associativismo, que informa e orienta o público interessado no tocante a dados sobre o desenvolvimento do estado, suas potencialidades, Plano Acreano da Cultura Exportadora (Pacex), incentivos fiscais administrados pela Suframa, Sudam e outras instituições, além de detalhar as propostas da campanha ‘Reage, Indústria’. O local estará aberto e com equipe disponível para atender visitantes durante toda a Feira Agropecuária.