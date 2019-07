Governo demite presidente da Fundação de Tecnologia do Acre

Tem mudança na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, a FUNTAC.

Com sete meses de gestão e sem mostrar à que veio, acabou a paciência do governo do estado com a presidência do órgão. Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 31, o governador em exercício do Acre, Major Rocha, exonera Odicléia Câmara da Costa do cargo.

Na mesma edição, a FUNTAC já tem um novo presidente. Quem assume a Fundação de Tecnologia do Acre, Jander Rubem Ferreira Nobre Júnior, que tem agora o desafio de revitalizar a FUNTAC que já foi um centro importante de pesquisa, mas que sobre com o abandono do poder público ao longo dos últimos anos com a falta de recursos.

