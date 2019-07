Gladson: “os caras estão acostumados a acender uma vela para Deus e outra para o diabo”

A decisão do governo do Acre em contratar ou não o aluguel de um jatinho executivo a serviço do estado parece não ter um caminho sem prejuízos. Nesta quarta-feira, 31, na volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Roberto Duarte (MDB) não perdeu tempo e repudiou a contratação publicada no DOE de hoje.

Duarte levou um avião de brinquedo para ironizar a contratação do jatinho particular por parte do governo do Estado. Segundo ele, o governador tem um sério problema para quebrar o contrato porque terá que pagar multa. Ocorre que a multa em caso de desistência da licitação o valor pode ser de R$ 4,5 milhões.

Por várias vezes o parlamentar já ressaltou que tal contratação é extremamente imoral mediante a situação econômica do estado. “Com esse recurso, seriam feitos outros investimentos”.

O deputado classificou a decisão de manter o contrato como irresponsável e imoral. Disse que, enquanto a saúde e a segurança estão um caos o governo contrata esse jatinho particular para as viagens do governador.

Conforme publicação no DOE, a empresa vai fornecer 288 horas de voo durante um ano no calor de 18 mil reais a hora de cada voo. No total, segundo a licitação, o governo pode gastar no período mais de 5 milhões de reais com os deslocamentos aéreos.