Estande do Tribunal Regional Eleitoral na Expoacre já realizou mais de 100 atendimentos

Pensando na praticidade do eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) decidiu montar um espaço próprio dentro da Feira Agropecuária deste ano. Por meio da prefeitura de Rio Branco, o órgão conseguiu se instalar no local e oferecer todos os serviços que são realizados na sede do TRE e também na OCA, diariamente.

Até a noite dessa terça-feira, 30, o estande já havia realizado mais de 120 atendimentos. O coordenador de atendimento Venícius Brito informou que a intenção é “atender um número maior de eleitores que visitam a Expoacre”.

Além do estande, o órgão também realiza atendimentos itinerantes pelos bairros de Rio Branco. No Parque de Exposições, são disponibilizados: alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), revisão dos dados, transferência de domicílio eleitoral e mudança de local de votação.

Quem precisa de certidão eleitoral, também pode solicitar. “Além disso, as pessoas que queiram se cadastrar para ser voluntárias também podem fazer isso aqui no estande”, explica Brito.

Dez servidores do TRE e sete guichês são disponibilizados o público. O estande chamou a atenção da adolescente Melissa Shaiane, de 17 anos. Ela aproveitou o passeio para tirar o título de leitor. “Vim aqui porque está mais acessível para mim. Às vezes não dá de eu ir na sede durante o dia e encontrei essa opção, onde também encontro menos fila”. O estande está localizado em frente ao Parque de Diversões da Feira.