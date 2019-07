Estado aumenta repasse de ICMS aos municípios no primeiro semestre de 2019

Não dá para falar de Feira Agropecuária sem citar os animais que são as verdadeiras estrelas Expoacre. Nessa segunda-feira, 29, os pecuaristas do Acre tiveram a oportunidade de participar de um dos leilões que vão ocorrer até a próxima quinta-feira desta semana.

Hoje, ocorre até às 21 horas a avaliação dos animais da raça nelore, criados e produzidos em criatórios acreanos, como dos municípios de Senador Guiomard, Brasileia e Sena Madureira. De acordo com um dos organizadores do leilão, o evento é uma junção dos animais da raça de todo o estado do estado. “Tivemos a oportunidade de trazer um juiz para fazer a avaliação e premiar esses animais conformes suas categorias”, explica Marcelo Lemos.

Ao ser questionado sobre a situação do Acre comparado a demais estados brasileiros com relação a qualidade dos animais, outro organizador falou: “O gado do Acre é muito bom. De 0 a 10, o estado tem nota de 7 ou 8, perto da nota máxima. São poucos estados do país que tem uma genética de ponta como o Acre tem”, disse Marcelo Cordeiro.

Para os pecuaristas, a Expoacre é o momento que reúne tudo que é produzido no Acre, lugar de comprar, vender, fazer negócio. “É onde todo mundo se encontra para alavancar a produção local”, salientaram.

Leilão Mega Touros

No próximo dia 31 de julho será realizado um leilão com animais da melhor genética produzidos no Acre, um evento bastante esperado pelos pecuaristas locais. Nesta terça-feira, haverá entre os leilões rurais, o Mega Touros. “Os animais estarão à disposição para as pessoas que criam e queiram disseminar a melhor genética animal do Brasil. O Acre possui uma das melhores genéticas”, afirma Marcelo.

No local, entre leilões e premiações, já houve a primeira avaliação do campeonato baby, com bezerros. De acordo com o pecuarista Gelson Monteiro, que atua no ramo há 26 anos, o leilão do dia 31 terá 50 touros nelores, 5 vacas doadoras e 5 nelores pintados. “Nós estimamos uma média de R$ 10 a R$ 15 mil por animal”, destaca. Espera-se uma movimentação em torno de R$ 600 mil somente neste leilão.

Leilão do Criador

Para o leilão do criador, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, as expectativas também são positivas. Gerson diz que já estão inscritos mais de 5 mil animais. “Uma quantidade expressiva do que será comercializado dentro do Parque de Exposição durante todo o dia”.