Sobre perder e ganhar

Um dos meus livros de referência chama-se “Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas” do rabino Harold Kushner. Já indiquei para muitas pessoas em situação de dor e sofrimento, uma vez que me foi muito útil em tempos de tribulação. Ao visitar uma amiga esta semana que perdeu o bebê – seria seu terceiro filho – lembrei-me do rabino quando ela me disse que, apesar do momento delicado, tinha tantas coisas boas na sua vida que não poderia se permitir para de viver por conta daquela circunstância tão dolorosa.

Fiquei a pensar nisso. As vezes nos deixamos consumir tão profundamente pelas dores que esquecemos das bençãos. Obviamente vivemos dias delicados. Cada um com seus problemas e adversidades, mas todos lutando pela sobrevivência.

E, apesar das dificuldades eminentes, nunca podemos deixar de colocar em prática a análise real do que ganhamos ou perdemos. Porque na soma das perdas e ganhos, seguimos vencendo cada dia que Deus nos permite viver.

Bom dia, boa tarde, boa noite!!

Tatyana Lima, professora do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre comemorou o aniversário nesta terça-feira, 30, do melhor jeito possível: almoçando churras delícias do Paulo Sampaio (pai)

Café

Houve uma época que a moda por aqui era padaria. Surgiram várias. Depois Posto de Gasolina, Barbearia e tals. Para alegria eterna dos amantes do bom café, eis que agora surgem vários estabelecimentos especializados neste líquido precioso. É para glorificar de pé.

Esperança

Meu sonho real/oficial era que surgissem livrarias. Aí sim ia ser a perfeição. Café e livros é uma combinação que beira à perfeição. Na falta de livrarias locais – o problema é mundial e não só local – a gente se contenta com café e Kindle.

Quero aqui parabenizar o deputado federal Alan Rick (DEM) – na foto com a esposa Michele – pelo excelente trabalho que vem realizado na liberação de recursos junto a instituições como Sudam para o fortalecimento da produção. Somente esta semana foram um milhão e duzentos mil reais garantidos para Brasileia, Acrelândia, Feijó e Rodrigues Alves

Lugar

Ainda sobre cafeterias locais: ainda não conheço a Cheirinho Bão ali no Vilage. No dia que tentei (era de manhã), ainda estava fechado. Mas vou conhecer para a semana. Quem já foi fez bons elogios e já desejo vida longa. Café e comida mineira é lugar certo para se frequentar.

Melhor

Mas há um lugar especial que gosto muito de sempre dar uma passadinha para um bom café e um bolo de macaxeira divino: o café lá da Havan. Sério. Lugar excelente, comida perfeita e ótimo preço, além de atendimento de primeira. E não, isso não é um publi.

Hambúrguer

Ainda sobre comida, porque de comida entendo um cadinho: se for a Cruzeiro do Sul não deixe de conhecer o Rei do Burger, no Morro da Glória, bem do lado do Colégio (e de uma padaria mara!). Tudo é muito bom, mas o sanduíche de queijo Raclette é perfeito! E fica ainda mais gosto com a porção de fritas. Fica a dica.

Primeira-dama Ana Paula Cameli com amigas no show da dupla Jorge e Matheus, domingo no Parque de Exposições

Marília

Enquanto fechava a coluna e dava aquela espiada básica nas redes sociais, só via a galera comentando os preparativos para o show da Marília Mendonça. Portanto, querido leitor, amanhã vou ter que fazer aquela edição especial para tratar do assunto, né?

Antes de ir…

… Deixo aqui uma foto linda da querida Nara Elda Marques, mais conhecida entre os amigos como a rainha dos sorteios (marca geral nas promoções do Insta, mas só este ano já ganhou cinco), em momento fã total da dupla Jorge e Matheus no conturbado backstage da Expoacre, graças a uma dessas promoções. Nara tá podendo tanto que a gente nem reclama mais das marcações.

Beijocas e até amanhã!