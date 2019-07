Bope prende três pessoas, apreende drogas, armas, jóias e fecha “boca de fumo”

Policiais da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam na noite desta terça-feira (30) William da Silva Batista, 18 anos, Iranildo Souza de Souza, 21 anos e o detento monitorado por tornozeleira Vancley Rabelo Silva, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu em uma residência no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia anônima que na região havia uma casa que estava sendo usada para o tráfico de droga. A guarnição se deslocou até o local fez um cerco na residência e ao adentrar encontraram os três homens. Foi feito uma revista dentro da “boca de fumo” e foi encontrado 20 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 2 pacotes de cocaína pura, 60 pedras de crack, 20 cartuchos de calibre 12, um revólver calibre 38, uma arma de pressão adaptada para calibre 22 e estojo de jóias.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.