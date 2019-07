Apesar de prometer o contrário, Gladson contrata jatinho

Na noite que abriu a Feira de Agronegócios do Acre, a Expoacre 2019, ocorrida nesse sábado, 27, o governador Gladson Cameli agraciou 13 autoridades com distintas honrarias, entre elas o mérito da Grã-Cruz da Estrela do Acre, a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado. Quem recebeu esta medalha foram os governadores Marcos Rocha (Rondônia) e Wilson Lima (Amazonas).

A entrega da honraria aos governadores vizinhos sela o fortalecimento do setor produtivo agrícola entre os estados, a desburocratização tributária e a atração de capitais externos para que possam movimentar a Zona de Processamento de Exportação, a ZPE do Acre.

“Às vezes, as políticas econômicas desse país são injustas com a Amazônia, com o monopólio dos grandes centros do Sul e do Sudeste. Mas devemos pensar num país que possa olhar para todos os estados, inclusive os nossos, onde 26 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza esperam por uma oportunidade de vida melhor”, disse Gladson Cameli.

O governador de Rondônia deseja que todos os estados, incluindo Roraima, Tocantins, Pará e Amapá caminhem juntos para vencer os percalços que entravam o desenvolvimento. “Me perguntaram se eu também considerava o Acre um estado rival de Rondônia. E eu disse: ‘Não, nunca fomos rivais’. Pelo contrário, somos irmãos por entendermos que sofremos dos mesmos problemas, que temos as mesmas preocupações, mas que sem dúvidas, vamos vencer, caminhando em bloco, trazendo a alegria de volta para a nossa população”, ponderou Marcos Rocha.

Cameli também concedeu a Estrela do Acre, que homenageia pessoas físicas e jurídicas por seus feitos em favor do Acre e tornaram-se dignos da honraria. A comenda é subdividida em graus, sendo a primeira a de Grã-Cruz, a segunda, Grã-Oficial, a terceira de Grão Comendador e por último, a de Grã-Oficial.

O governador Gladson Cameli é o Grão-Mestre da Ordem da Estrela do Acre, enquanto que o secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade de Oliveira, é o chanceler da Ordem da Estrela do Acre.

No grau da Grã-Cruz da Ordem, foram agraciados o vice-governador do Estado do Acre, Major Wherles Rocha, o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima e o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha.

Já no grau de Grã-Oficial, os homenageados foram o senador Sérgio Petecão, a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Junior, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, o prefeito de Feijó, Kefren Cavalcante, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim e a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino.

No grau de Comendador da Ordem, a honraria foi para o coronel Amarildo Camargo, chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado do Acre, para o diplomata Teobaldo San Matin, cônsul da República do Peru em Rio Branco e para Carlos Eduardo de Rivas Guedes, cônsul do Brasil em Cobija.

No Grau de Grã-Oficial, Paulo Roberto Correia Silva, superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti