Se o Gladson pedisse a minha opinião, eu diria que “nós não precisamos daquele jatinho”

No programa Boa Conversa com os jornalistas Luís Carlos Moreia Jorge e Astério Moreira, o senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou que o sonho de qualquer político é governar o seu Estado. “Se o governador Gladson Cameli (Progressista) não for candidato à reeleição (o que é natural) eu pretendo sim ser candidato a governador”, garantiu. Segundo ele, há quase um clamor da população por onde tem andado para que realmente dispute o cargo de governador na eleição em 2022. Porém, frisou que existem outros bons nomes como o do major Rocha, Márcio Bittar e o próprio Gladson.

O Senador também fez comentários sobre a polêmica licitação de aluguel de um jatinho para servir o governador: “Se ele perguntar a minha opinião eu direi que nós não precisamos desse jatinho”.

Ele também analisou os sete meses do atual governo lembrando que Gladson pegou um Estado devastado, acabado. “A florestania gerou violência e desemprego”, garante.

No cenário nacional, criticou o presidente Jair Bolsonaro (de quem é aliado) por querer empurrar goela abaixo o filho Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos EUA.

Veja a seguir a entrevista: