Prefeitura de Rio Branco premia ganhadores de mais uma etapa do Nota Premiada

A prefeita de Rio branco, Socorro Neri, fez na manhã desta terça-feira, 30, a felicidade de oito ganhadores do programa Nota Premiada. Cada um recebeu R$ 1.000,00.

Com o objetivo programa é conscientizar a população a exigir a emissão da nota quando for prestado o serviço e, com isso, contribuir para aumentar a arrecadação do Município, os sorteios do Programa Nota Premiada são realizados mensalmente pela Loteria Federal. As pessoas que estiverem cadastradas no programa concorrem às premiações mensais durante todo o ano, mais um prêmio de R$ 10 mil e um veículo 0 km no final deste ano.

A população aderiu ao chamado da prefeitura. A cada nova etapa tem dobrado o número de inscrições no programa, o que comprova que a população tem entendido a importância de exigir a emissão da nota de serviço.

Quem tava feliz mesmo era Mizael de Lima Araújo, um dos ganhadores. “Valeu a pena. Pedi a nota na rede hoteleira e agora estou recebendo o prêmio. Ainda estamos na metade do ano e espero ganhar o carro no final do ano”, enfatizou ao receber seu prêmio de mil reais.