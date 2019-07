Pedreiro é atingido com tiro nas costas após tentativa de assalto no bairro Canaã

O pedreiro Edinaldo Teixeira Carvalho, de 48 anos, foi ferido baleado durante uma tentativa de roubo na noite desta segunda-feira (29) na rua Durval Camilo, no bairro Canaã, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava caminhando na rua com destino a sua casa, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa anunciou o assalto. Edinaldo correu e foi atingido com um tiro nas costas, mesmo ferido Teixeira conseguiu fugir dos bandidos entrando numa residência. Após a ação os assaltantes fugiram.

A ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e após colher as características dos assaltantes, fizeram várias rondas na região, mas ninguém foi preso.

A Polícia Civil investigará o caso.