Operação da PF tem como alvos “bichões” do Acre e do Amazonas

A Polícia Federal nos Estados do Acre do Amazonas cumprem uma série de mandados judiciais contra empresários por desvio de recursos públicos. A operação batizada de Eminência Parda ocorre simultaneamente em Rio Branco e em Manaus.

Na capital do Acre, o alvo seria o empresário e fazendeiro Zé Lopes, que foi preso em maio por fraude. Agentes da Polícia Federal fizeram uma varredura em seu apartamento no condomínio Maison Rio Branco, considerado uma dos mais luxuosos do Estado. Foram apreendidos documentos e uma série de aparelhos eletrônicos. Não se sabe se o empresário também foi preso. Um outro apartamento, no mesmo prédio, de propriedade de um dos filhos do fazendeiro também foi alvo da operação.

Uma guarnição da PF também esteve em uma mansão localizada no bairro Village, o metro quadrado mais caro de Rio Branco.

Já no Amazonas, os federais tem como alvo o empresário Gustavo Henrique Macário Bento, responsável pela empresa G.H. Macário Bento, que fornece merenda escolar para o Estado.

A operação ‘Eminência Parda’ é mais uma fase da Maus Caminhos, que investiga os desvios milionários na saúde do Amazonas. No início deste ano, o titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Luiz Castro, dispensou licitação e assinou contrato com a empresa no valor de R$ 32 milhões.

Na época, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) mandou o órgão suspender a firmação do contrato com a G.H. Macário Bento e com a Bento Martins de Souza Eirelli. Ambas são fornecedoras de almoço e merenda escolar.

A PF esteve nos condomínios Coral Gables e Unique, ambos na Morada do Sol, zona Centro-Sul de Manaus. Os agentes apreenderam carros de luxo, que saíram escoltados dos prédios. Entre os carros estão uma Range Rover Velar e um Ford Mustang.

Até o momento, outras informações não foram divulgadas.