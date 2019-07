OAB do Acre cria Comissão de Defesa e Proteção dos Animais

Após a ação que resultou na morte de um dos três suspeitos de tentar assaltar os seguranças do desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), um dos comparsas que conseguiu escapar da polícia foi pego no Pronto Socorro de Rio Branco. Isso porque Emilson Ferreira dos Santos, de 20 anos, resolveu buscar atendimento médico para retirada de uma bala que ficou alojada em uma das pernas.

O criminoso foi ao hospital ainda na noite dessa segunda-feira, 29, horas depois do ocorrido em frente ao restaurante Jarude, na região do Aviário, centro da capital. O acusado recebeu voz de prisão dentro da unidade de saúde e após atendimento foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O secretário de segurança pública disse em entrevista na manhã desta terça-feira, 30, que os dois suspeitos que teriam fugido foram presos pouco depois da ação. “Um foi preso ao procurar o Pronto Socorro e um menor de 16 anos também foi apreendido nas redondezas do local em que ocorreu a tentativa”, informou Paulo Cézar.

Segundo a polícia, três criminosos participaram da tentativa de assalto em frente ao restaurante em que o presidente do TJ-AC acabara de chegar para jantar com demais membros do Tribunal. Os seguranças do presidente do Tribunal trocaram tiros com os bandidos. Um deles morreu no local.

A tentativa de roubo ao veículo do desembargador aconteceu quando um dos militares que fazem a segurança de Djalma foi rendido. “O colega do militar realizou um disparo matando um dos suspeitos. O segundo disparo também efetuado pelo PM feriu outro infrator, que procurou o Pronto Socorro depois”, afirmou Cézar.