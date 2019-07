Prefeito Ilderlei Cordeiro continua com diploma cassado

O corpo de Raimundo Nonato Damasceno, que estava desaparecido há mais de dez dias, foi encontrado nesta terça-feira, 30 por policiais civis no bairro Miritizal. O corpo foi esquartejado e a cabeça foi decepada.

Segundo informações de populares, o homem havia sido levado por integrantes de uma facção criminosa no momento em que fazia a mudança do Miritizal. O delegado Alexnaldo Batista, cita que é o Bonde dos 13 que atua no Miritizal.

Depois de desenterrado, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

E nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 30, equipes das polícias civil e militar, desencadearam uma grande operação no Ramal da Buritirana, zona rural de Cruzeiro do Sul.

Policiais civis e as equipes do canil e do COE fizeram buscas em várias casas. Sete pessoas foram presas sob várias acusações, como roubo e tráfico de drogas.

O delegado diz que moradores dos ramais da Buritirana fizeram várias reclamações sobre o roubo de moto e equipamentos agrícolas. “Com a operação a população local terá mais segurança para transitar e trabalhar”.