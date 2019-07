Governo deve mudar direção do Huerb nos próximos dias

Iniciada no final do governo Binho Marques, a inauguração de fato da verticalização do Pronto Socorro de Rio Branco, obra considerada o “Elefante Branco” nas gestões do PT, que seria inaugurada no próximo dia 1º de agosto, quinta-feira, pelo governador Gladson Cameli foi adiada para o dia 6 de Agosto, feriado estadual, data que marca 117 anos do início da Revolução Acreana e o aniversário de 115 anos do bairro 6 de Agosto. A confirmação foi feita pela porta-voz do governo, jornalista Mirla Miranda.

Com a inauguração do novo setor do Huerb, serão mais 10 leitos de UTI e mais 90 leitos de retaguarda para atender a população. A conclusão do prédio de cinco andares faz parte do pacote de obras de quase R$ 1 bilhão que será investido em infraestrutura pelo governo.

A expectativa é que a Avenida Getúlio Vargas seja fechado no dia para uma grande festa que será promovida para entrega da ampliação do maior hospital do Estado.

O secretário de articulação institucional, Alysson Bestene, este na manhã desta terça-feira, 30, no Pronto-Socorro para acompanhar a finalização dos últimos detalhes. “Na verdade criamos uma força-tarefa entregar essa obra em tempo hábil como foi previsto inicialmente para agosto, mas diante de uma data festiva, da revolução acreana, existe essa previsibilidade de inauguração”, destacou.