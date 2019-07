Nem mesmo as autoridades mais bem protegidas do Acre estão livres da violência

O Hospital de Amor, como é chamado atualmente o Hospital de Barretos, um dos mais respeitados centros especializados na prevenção e tratamento contra o câncer do país, começa a atender as mulheres do Acre neste próximo mês de agosto.

Construído em Rio Branco por meio de uma parceria com o governo do estado e a Justiça do Trabalho, o Hospital de Amor vai implantar o “Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama”, que será executado por meio de uma unidade fixa e duas carretas que vão percorrer todos os municípios, realizando exames de mamografia e Papanicolau (PCCU) em todas as mulheres que se enquadrarem nos critérios de inclusão (que tenham de 40 a 69 anos para a prevenção do câncer de mama e 25 a 64 anos no caso do câncer de colo de útero).

O Boa Conversa bateu um papo com João Paulo Silva, gestor do Hospital de Amor no Acre, sobre a expectativa do início do atendimento e qualificação da equipe, já que a unidade de saúde é reconhecida pelo atendimento humanizado à seus pacientes.

Confira a entrevista: