Construam um muro entre o Acre, Bolívia e Peru!

Parece (e é) totalmente absurda a ideia de se construir um muro separando o Acre da Bolívia e do Peru. Pois é, até ridícula! Porém, não duvido que algum dia apareça um candidato a presidente pregando tal heresia só para ganhar a eleição.

No mundo não é novidade. Existe a grande Muralha da China medindo mais de 21 mil quilômetros, o que separa Israel da Palestina, o muro do Donald Trump, entre Estados Unidos e o México. Em Lima, Peru, também tem um apartando bairros ricos dos pobres. Não menos famoso, porém, foi o muro de Berlim, construído no fim da 2ª Guerra separando o mundo entre Leste comunista e Oeste capitalista.

Desde que me entendo por gente que ouço o discurso de que o Acre faz fronteira com grandes produtores de cocaína e derivados e que, por isso, deveria ser tratado de forma diferente. Durante o regime militar haviam programas (só no papel) para grandes investimentos em toda a faixa de fronteira do Brasil. A mais pura balela! Anos se passaram e estamos nós, aqui, afundados na miséria, desemprego, drogas e muita violência alimentada pela guerra as facções.

As fronteiras estão abertas, escancaradas, os caminhos são anchos, largos. Um ex-secretário de Segurança declarou que, “se tirasse toda a droga que entra no Acre oriunda da Bolívia e do Peru, mais de 80% da violência se acabaria”. O presidente Bolsonaro prometeu na campanha nos ajudar. Nada, ainda! Talvez na próxima campanha, a da reeleição, ele prometa fazer um muro como Donald de Trump, seu ídolo, faz na fronteira com o México.

O engraçado nessa estória toda: é que tem gente que vai acreditar!

. Desemprego gera violência!

. O desemprego atinge milhões de Brasileiros, principalmente sua principal força de trabalho: a juventude.

. Essa é uma realidade amarga e cruel para todas as famílias atingidas por esse flagelo.

. A economia, uma das maiores do mundo, patina.

. O mais grave é que a concentração de renda tem se acentuado tornando cada vez mais ricos, os ricos e cada vez mais pobres, os pobres.

. Com o número de pobres aumentando a cada dia. O desemprego é a terra fértil para toda sorte de males, sendo o pior deles a violência.

. A proliferação das drogas, o tráfico, roubos, assaltos.

. Isto, acompanhados do desanimo, da descrença e do desespero é fato concreto. Até parece um quadro apocalíptico.

. E é mesmo!

. Na parte que nos toca, a violência está migrando dos bairros periféricos para toda a região central da cidade.

. Comerciantes denunciam a onda de roubos e assaltos, os ônibus de rotas notadamente conhecidas e populosas são assaltados, arrastões são feitos nas ruas deixando a população muito assustada.

. O Estado precisa reagir.

. Quando se fala em “Estado” a referência não é ao governo, mas a todas as instituições que são e que representam o Estado.

. Fico pensando quem seria a vítima nas imediações do restaurante Jarude se não fossem os PMs que protegem o presidente do TJ, desembargador Francisco Djalma?

. Enquanto isso…

. O Bolsonaro tem um filho vereador, um filho deputado federal, um filho senador e quer fazer de um deles embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

. É o pecado da gula, da soberba, da arrogância de uma vez só!

. Justificativa do Bolsonaro:

. “Se eu puder dar um filé mignon para o meu filho eu dou”.

. Deu no jornal A Tribuna:

. Cerca de 18% das crianças no Acre estão subnutridas!

. Bem que poderiam ser alimentadas com caldo, o governo poderia recriar o programa “Sopão Enche o Bucho”, criado pelo ex-governador Romildo Magalhães.

. Apesar das críticas à época, muitas pessoas foram alimentadas sendo a maioria crianças.

. Por que os médicos se ressentem de críticas à Saúde, mas não defendem as boas ações do governo publicamente?

. Afinal de contas, está tudo misturado.

. Perguntar não ofende!

. Chama a Evelena!

. Bom dia!