Antiga Escola da Floresta será o novo campus do Instituto Federal do Acre

Uma ação dos Policiais Militares do 3° Batalhão resultou na prisão do foragido da Justiça Acreana, o membro da facção Bonde dos 13, Francisco Cordean Pereira Paiva, de 26 anos. A prisão aconteceu na Rua Campo Grande, no bairro João Eduardo, em frente a escola Marilda Gouveia, em Rio Branco.

A Polícia estava fazendo uma blitz em frente a escola, quando abordaram dois homens numa motocicleta. Ao fazerem uma consulta do sistema policial foi constatado que Francisco estava com um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre no dia 23 de outubro de 2018, pelo crime de roubo qualificado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Cordean foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.