Vela ecológica vendida por estudantes na Expoacre evita a sinusite e até previne câncer

Um grupo de estudantes com idades entre 15 e 16 anos estão fazendo sucesso com um estande montado no Parque de Exposições durante a Expoacre 2019. Eles fazem parte da Junior Achievement Acre, uma associação educativa sem fins lucrativos, que desperta o espírito empreendedor nos jovens. Na Feira Agropecuária, eles estão vendendo as Ecovelas – velas ecológicas com aromas da Amazônia e que prometem auxiliar no tratamento de várias doenças.

Mais de 700 jovens e crianças já foram atendidos pela associação e tiveram apoio na execução de projetos em escolas públicas e privadas. Gabriela Lima tem 16 anos e conta um pouco sobre a vela ecológica. “Elas são feitas com cera de abelha. O pote da vela é feito do bagaço de cana-de-açúcar e usamos métodos naturais na fabricação”, explicou.

De acordo com o grupo, o produto foi pensado com o intuito de auxiliar em problemas cotidianos da população. “Pensamos na vela para que ela possa ajudar no problema respiratório. Algo natural, da nossa região e que auxilia pessoas no tratamento da rinite e sinusite, por exemplo”, salienta Lima.

O material usado para fabricar as ecovelas é pego diretamente com produtores de garapas, assim como as essências aromáticas utilizadas. “É possível que essas velas sejam produzidas em grandes quantidades, já que usamos materiais baratos e de fácil acesso”, explica os alunos.

No parque, o estande está atraindo um grande número de visitantes e os jovens atribuem isso a qualidade do produto e ao preço, abaixo da média que é oferecida no mercado. “Elas ajudam no sistema respiratório para pessoas que tem rinite e sinusite. Temos essências de andiroba, buriti, açaí e patauá. Esta última ajuda prevenção de câncer e a andiroba é um repelente natural”.