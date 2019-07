Motoristas de aplicativo reclamam de baixo faturamento no primeiro grande show da ExpoAcre

Esta semana, o Deracre e a secretaria Estadua de Infraestrutura só atuaram na melhoria dos ramais de Cruzeiro do Sul, na segunda-feira, único dia em que não choveu na região. Os dias parados devem atrapalhar ainda mais o serviço, que só começou vinte dias depois do lançamento oficial do programa de ramais feito pelo governador Gladson Cameli, no dia 6 de junho.

Dos 600 km prometidos pelo governo do Estado, o Deracre recuperou 55 km até agora. O ritmo lento, segundo Marcos Sales, diretor do Departamento Estadual de Estradas Rodagens em Cruzeiro, se deve ao estado do maquinário encontrado no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens: velho e que não oferece segurança.

A ação começou na região dos Ramais do Pentecostes, Macaxeral e Japãozinho, onde foram recuperadas 15 vias vicinais, totalizando 55 km.

O Deracre tem a meta de alcançar 190 km de ramais até o final do verão.

A melhoria nos ramais de Cruzeiro do Sul é feita pelo Deracre e Secretaria de Infraestrutura – Seinfra, que recupera especificamente os ramais ao longo da BR-364, em Projetos de Assentamento, como o Santa Luzia e o Narciso Assunção.

Com relação ao asfalto garantido pelo governador Gladson Cameli, para as ladeiras dos ramais, Marcos Sales diz que ” por enquanto não há nada definido nesse sentido. A preocupação do governador é fazer com que os ramais possam ter acesso pra tirar o agricultor do isolamento”

Tapa buracos nas Estradas do Aeroporto de Cruzeiro do Sul e na de Rodrigues Alves

Marcos Sales afirma que o Departamento vai comprar asfalto e demais insumos para fazer uma operação tapa buracos nas Rodovias AC-405 e 407.

A 405 começa após o bairro COHAB e vai até o município de Mâncio Lima. Já a 407 vai da rotatória de Mâncio Lima até Rodrigues Alves. Marcos explica que uma equipe de topografia de Rio Branco já esteve aqui e fez o levantamento da área das Rodovias para execução do serviço de recapeamento das duas estradas, mas ainda não há dia definido para o início dos trabalhos.