Membros do Tribunal de Justiça viveram cena de guerra durante tentativa de assalto

Presidente do TJ ficou sem reação, juízes se esconderam debaixo da mesa e outro desembargador correu para a cozinha

Se do lado de fora do restaurante Jarude a cena era de guerra durante a tentativa de assalto que culminou na morte de um dos criminosos, na noite dessa segunda-feira, 29, após tentarem roubar o veículo do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Francisco Djalma, dentro do estabelecimento não foi diferente.

Um áudio divulgado por uma pessoa que iria jantar com os demais membros do TJ/AC revela o caos no momento do assalto. “A gente foi jantar no Jarude, mal chegamos, sentamos e teve o assalto”, explica uma mulher.

Segundo ela, foi tiro para tudo que era lado e gente baleada no chão. A própria pessoa que gravou o áudio revelou que se escondeu embaixo da mesa. Ela não foi a única. “O desembargador Francisco não teve nem reação, não conseguiu nem levantar da mesa”, disse.

Outros juízes também buscaram esconderijo, uns correram para a cozinha. O Jarude é um dos estabelecimentos de gastronomia mais conceituados e de alto nível em Rio Branco. Membros do TJ foram ao local para jantar na noite dessa segunda quando foram surpreendidos com a ação de três criminosos, que aconteceu na região do bairro Aviário, bem próximo ao Canal da Maternidade, centro da capital.

Entenda

Policiais militares faziam a segurança do presidente do TJ/AC quando perceberam a ação dos criminosos. A gerência de comunicação do Tribunal confirmou que todos estavam em via pública, em frente ao renomado Restaurante Árabe Jarude, quando foram abordados pelos assaltantes. Houve troca de tiros e os militares, segundo a assessoria do TJ, agiram em legítima defesa. Um dos bandidos foi morto e outros dois conseguiram fugir. Foram apreendidos na ação dois revólveres: um calibre 32 e uma escopeta de mesmo calibre.

Segundo informações preliminares, os suspeitos teriam tentado levar o carro oficial do Tribunal, um veículo de modelo TR4. Os seguranças que acompanhavam Djalma interviram e acionaram apoio da polícia, que rapidamente chegou ao local. Os trabalhos do Jarude foram encerrados e a área foi isolada até o término dos trabalhos da perícia.