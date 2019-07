Davi Friale prevê nova onda de frio polar para o final de semana com 11 graus no Acre

O pesquisador meteorológico Davi Friale anunciou que uma nova onda de frio polar deve atingir o Acre no próximo final de semana. A forte massa de ar polar deverá entrar com força no Acre, Rondônia e Amazonas.

De acordo com o pesquisador, antes da chegada dessa onda de frio, a temperatura aumentará muito, durante esta semana, até sexta-feira (2). No Acre, as maiores temperaturas, durante esta semana, poderão superar 36ºC, no centro do estado e no vale do Juruá, enquanto, em Rio Branco, deverão variar entre 33 e 36ºC.

Já, no sábado e no domingo, deverão ocorrer recordes de frio, com mínimas inferiores a 11ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre, assim como no sul e oeste de Rondônia.