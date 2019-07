Fiasco de público marca show de Jorge e Mateus, na Expoacre

Imagens aéreas realizadas durante o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus e divulgadas pelo cinegrafista Jardy Lopes mostram que o público não compareceu em massa no evento. A apresentação ocorreu na segunda noite da Feira Agropecuária do Estado, a Expoacre 2019 e surpreendeu negativamente quem estava com altas expectativas na venda dos ingressos.

O ac24horas tentou falar com a organização do evento e com a equipe da secretaria de Empreendedorismo e Turismo do estado para saber a quantidade de pessoas que estavam na arena de shows, mas não obteve retorno.

Tendo em vista o grande número de fãs espalhados pelo país, não era de se esperar que a parte da área VIP ficasse com menos da metade preenchida. O show foi num domingo e muita gente tina que trabalhar cedo nesta segunda-feira (29). Este pode ser um dos motivos que fracassaram a presença de público.

Outro fato preponderante pode ter sido a Cavalgada, que ocorreu no último sábado, 27, esta sim, com grande participação de pessoas e que tiveram que desembolsar uma boa grana para fazer parte da festa.

