Diretor do PS proíbe entrada de jornalista do ac24horas na unidade

O jornalista Davi Sahid, repórter do ac24horas, passou por um momento constrangedor nos últimos dias no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Ao aguardar a chegada de um ambulância na entrada da porta de emergência para uma reportagem, Davi foi surpreendido com a presença do diretor geral do HUERB, médico Welber de Lima, que apontando o dedo em sua direção disse aos seguranças: “Esse cidadão está proibido de entrar aqui no Pronto Socorro, não deixem ele entrar”. Ao ser questionado de que o local é publico pelo repórter, Welber voltou a afirmar que o profissional estava proibido de entrar no Huerb.

A perseguição ao jornalista é nada mais do que reflexo de uma reportagem feita em maio deste ano, quando Welber afirmou que “40% dos meus problemas é médico, 40% enfermeiro e 20% o resto. Infelizmente a minha classe é a que mais me dá dor de cabeça”. Dias depois, Welber faltou com a verdade ao dizer em uma reunião no Conselho Regional de Medicina que o jornalista havia distorcido as informações. Para resguardar a integridade moral do jornalista, o ac24horas divulgou o áudio, onde claramente é comprovada a fala do diretor em relação aos profissionais que prestam serviço no Huerb.

Em relação ao constrangimento vivido pelo jornalista ao ter sua entrada barrada pelo diretor, Davi Sahid resolveu registrar um boletim de ocorrência com o objetivo de ter liberdade em realizar seu trabalho de forma profissional e evitar futuros novos constrangimentos.

O ac24horas lamenta a atitude que não condiz com o que se espera de um gestor de uma unidade pública de saúde e reafirma seu compromisso com a verdade e de sempre buscar a imparcialidade em suas notícias, como aconteceu como Dr. Welber, que em todas as vezes em que foi personagem de uma de nossas matérias jornalísticas, como foi o caso de quando foi acusado de atender em seu consultório particular durante o horário de expediente, foi ouvido e teve a oportunidade de se manifestar.