Chef Natalino abre Delivery em Rio Branco com cardápio de qualidade e preço acessível

A organização Família Down do Acre, grupo de mães com filhos com síndrome de Down, que conta com a participação de mais de 100 famílias prepara mais um evento beneficente que busca a arrecadação de recursos financeiros.

No próximo sábado, 3, na Assincra, o grupo realiza seu arraial que tem um objetivo nobre. O dinheiro arrecadado vai ser usado para trazer profissionais qualificados e com prática clínica na área da síndrome de Down. “Nosso objetivo é trazer profissionais qualificados para oferecer cursos e palestras especializadas para familiares e profissionais locais e proporcionar a inclusão e divulgação sobre a síndrome de Down com material informativo”, afirma Elaine Oliveira, uma das integrantes do grupo.

Ela explica ainda que é caro sair para outros estados em busca de qualificação. A alternativa é trazer profissionais de fora e realizar a capacitação no Acre, onde proporciona que mais pessoas participem. “Optamos por fazer um esforço com o apoio de famílias, poder público municipal e empresários locais que nos apoiam nesses eventos. Assim, podemos ter mais profissionais acrianos participando desses momentos e adquirindo mais conhecimento, para assim melhorar cada vez mais o atendimento de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down e considerando que uma parcela dessas pessoas também tem autismo”, explica Elaine.

O arraial começa às 16 horas do próximo sábado e vai ter barracas de doces (bolos, cremes e pudim), salgados (galinha picante, charuto e churrasquinho), artesanatos, pescaria, pula-pula, pipoca, cachorro quente, panquecas e o tradicional bingo.