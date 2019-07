Beijo entre rapazes “causa” durante a Cavalgada da ExpoAcre

O vice-líder do governo no Senado, Márcio Bittar (MDB), defende a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a atuação de hackers no Brasil. Segundo ele, o que vem acontecendo ultimamente no país é grave e preocupante.

“É crime muito grave invadir a privacidade das pessoas e gerar notícia com isso”, comentou ele ao portal O Antagonista.

Para o parlamentar, uma eventual CPI nesse sentido não atrapalharia a tramitação da reforma da Previdência porque, segundo ele, a aprovação da proposta “já é um consenso” no Senado e “não pode ser pretexto para restringir a liberdade de imprensa.”

O desejo de Bittar vem logo após o Ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se tornar mais uma vítima de ataque de hackers. A Polícia Federal prendeu na terça-feira, 23, quatro acusados de hackear celulares de autoridades públicas, incluindo o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador do Ministério Público Federal Deltan Dallagnol.

O assunto do ataque hacker está em alta desde que o site The Intercept Brasil publicou, no início de junho, mensagens supostamente trocadas entre Moro e Dallagnol no aplicativo Telegram.