Anulação de licitação para propaganda do governo do Acre é publicada no Diário Oficial

Foi publicada na edição desta segunda-feira, 29, do Diário Oficial do Estado o aviso de decisão da autoridade superior do edital de chamamento público para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda. Comunicado oficial da Comissão Permanente de Licitação informa as empresas licitantes participantes e classificados na Concorrência Por Melhor Técnica, que a composição da Subcomissão Técnica e os atos por ela praticados foram anulados, conforme foi adiantado pelo ac24horas na semana passada.

A publicação informa que será disponibilizado pela Comissão Permanente de Licitação, novo edital de Chamamento Público para inscrição de interessados em participar do sorteio para a composição da nova Subcomissão técnica para avaliação das propostas técnicas das empresas participantes da Concorrência em questão.

3. Em face disto, a Abertura dos novos invólucros de Nº. 01, 02, e 03, da Concorrência Por Melhor Técnica nº 001/2019 – CPL – 04, ocorrerá no dia 13/09/2019, às 09h00min, no endereço constante do edital, ficando o período compreendido entre os dias 30/07/2019 a 12/09/2019, destinado à elaboração das propostas técnicas pelos licitantes classificados na Concorrência Por Melhor Técnica nº 001/2019 – CPL – 04; 4.1 .

Encontra-se na Comissão Permanente de Licitação 04, a disposição dos representantes das empresas classificadas, novo envelope para a via não identificada da proposta técnica.

O contrato de valor global de R$ 5,9 milhões, de acordo com o edital disponibilizado, teria duração de 12 meses. O valor dividido por mês seria de R$ 495 mil.

Quinze empresas dos Estados do Acre, Amazonas, Goiás, São Paulo e Minas Gerais participavam do certame que já estava judicializado. Uma das empresas que concorriam a licitação no Acre entrou na justiça por ter sido desclassificada e até hoje o caso está sob análise da justiça.

No governo passado, do PT, o valor da verba da mídia era de cerca R$ 14,5 milhões, administrados pela Companhia de Selva. A redução do valor foi um compromisso de campanha do governador Gladson Cameli (Progressista) e do seu vice, Major Rocha (PSDB).