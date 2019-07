A conquista do Oeste!

Rio Branco nos últimos dias está parecendo os velhos filmes de faroeste americano quando imperava a lei da pistola, do revólver. Como se diz no popular: “é bala para todos os lados”. Nunca se matou tantos jovens. O Estado parece inoperante diante desses crimes tão violentos e cruéis. A população assiste a guerra sangrenta estarrecida e confiando em Deus para que inocentes não paguem o preço. Por outro lado, é fato que as polícias não estão de braços cruzados. Trabalha, prende, apreende drogas, realiza operações mas parece estar enxugando gelo. O governador Gladson Cameli, o vice major Rocha estão seriamente empenhados em combater a violência que não recua. Talvez, seja um momento comparado quando o dia vai amanhecer: a noite é mais escura e densa. Um novo dia vai raiar. Temos que acreditar.

. Só restam dois meses de verão!

. Os antigos tinham o hábito de dizer que o tempo voa.

. E voa mesmo!

. Lá se vai o mês de julho.

. Isto quer dizer que o governo do Estado e as prefeituras só terão mais dois meses e meio de verão, ou seja, agosto e setembro.

. Metade de outubro para frente São Pedro começa a abrir as torneiras.

. Se o próximo inverno for tão rigoroso nas chuvas quanto o anterior…

. Presidindo a Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck (PT) tem aproveitado o recesso parlamentar para visitar as unidades, conversar com os gestores e dialogar com a população.

. Nesta sexta-feira, 26, Forneck visitou o Centro de Saúde Ary Rodrigues, unidade referência na prevenção e tratamentos das hepatites virais (A, B, C, D e E).

. O tratamento é disponibilizado gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e possibilita mais qualidade de vida aos pacientes.

. “Durante esse mês de julho estamos realizando uma programação especial voltada para a questão das hepatites virais; aqui, no Centro de Saúde Ary Rodrigues oferecemos atendimento durante todo o dia”, frisou a coordenadora do Centro, Graça Lopes.

. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira o Dia D de Conscientização das Hepatites Virais.

. As hepatites são causadas por vírus e podem se agravar sem que o portador perceba, até o momento em que os sinais e sintomas se apresentam mais nitidamente.

. A campanha tem o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce das hepatites virais B e C para a adesão dos casos reagentes encaminhando para o tratamento. Em 2018, Rio Branco notificou 368 casos da doença.

. “Todas as unidades de saúde atendem os pacientes ou pessoas com suspeita de hepatite.

. Quanto antes a doença é diagnostica, mais rápido e eficaz é o tratamento. É importante que a população mantenha seus exames e vacinas em dia”, destaca o vereador Rodrigo Forneck.

. (Colaboração Maria Meireles)

. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores voltam ao trabalho a partir do dia 1º de agosto. (Quinta-feira).

. O debate deverá esquentar muito nesse 2º semestre.

. A Feira Agropecuária (Expoacre) está muito organizada, bem melhor do que o ano passado.

. Mérito para o governador Gladson Cameli e sua equipe!

. O núcleo duro do Progressista num confronto direto e aberto contra os tucanos dentro do governo.

. O Rocha fez a deputada federal Mara Rocha perceber que qualquer briga com o governador favorece os adversários dos tucanos dentro do governo.

. Rocha está em uma posição privilegiada por ser o vice-governador.

. Se Gladson sair para o Senado, assume o governo e disputa o cargo sentado no cofre; se Gladson disputar a reeleição é candidato natural ao Senado.

. Rocha com a caneta na mão sabe jogar o jogo do poder; manda quem pode, obedece quem tem juízo.

. Uma forma de unir o PT em Brasiléia é o grupo político da deputada Leila indicar o vice da prefeita Fernanda Hassem.

. Situação semelhante dentro do MDB nas eleições de 1988.

. O saudoso deputado Valdemir Lopes indicou o prefeito e o então deputado Valmir Ribeiro indicou o vice.

. Pacificou os dois grupos que viviam brigando dentro do glorioso do professor João Coreia, o João da CEPA.

. Boa segunda!