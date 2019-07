Jornalista Ayres Rocha agradece apoio e carinho do público acreano

Aos sábados o jornalista acreano Ayres Rocha costuma usar suas redes sociais para publicar vídeos ou mensagens engraçadas para alegrar os internautas. No entanto, nesse sábado, 27, ele aproveitou o espaço para agradecer o carinho que vem recebendo do público na internet ou até mesmo nas ruas, após a notícia de que ele irá representar o estado na bancada do Jornal Nacional.

Ele fez um agradecimento especial em resposta às mensagens de apoio que recebeu. “Sou grato às pessoas que estão me desejando boa sorte e felicidade nessa missão de representar meu estado. Graças a Deus vou ter essa oportunidade de estar na bancada do Jornal Nacional, o sonho de qualquer jornalista”, falou no vídeo.

Ayres ainda prometeu que dará o melhor de si para que tudo dê certo nessa empreitada.

Entenda

No final dessa semana, a TV Globo divulgou a lista dos jornalistas que irão representar cada estado brasileiro durante apresentação do Jornal Nacional aos sábados, em formato de rodízio, a partir de 31 de agosto, na comemoração de 50 anos do telejornal.

O acreano Ayres Rocha, da TV Acre, foi o selecionado para representar o estado em rede nacional. A escolha ocorreu por meio de um sorteio com os nomes dos apresentadores de todos os Estados. A data que Ayres Rocha irá apresentar o telejornal ainda não está confirmada.